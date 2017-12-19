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Terör örgütü PYD/PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan işçi kurtarılamadı

Terör örgütü PYD/PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Suriye sınırında ağır yaralanan işçi, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Birecik ilçesinde Süleyman Şah Türbesi yakınındaki sınır duvarının bitişiğinde yapılan yol çalışmaları sırasında PYD/PKK'lı teröristlerce açılan ateşle 13 Aralık'ta ağır yaralanan Mustafa Yoldaş (34), Şanlıurfa'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Yoldaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Memleketi Diyarbakır'da toprağa verileceği öğrenilen Yoldaş'ın 4 çocuk babası olduğu belirtildi.

PYD/PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir işçi yaralanmış, sınır hattındaki bazı evlerin duvarına da mermi isabet etmişti. Sınırdaki önlemlerini artıran Türk Silahlı Kuvvetleri ise teröristlere misliyle karşılık vermişti.

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