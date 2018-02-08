Terör örgütü PYD/PKK'nın zorla silahlandırdığı çocuklar yaşadıkları zulmü anlattı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sürerken bölgede terör örgütü PYD/PKK'nın zorla silahlandırdığı çocuklar ve gençler, yaşadıkları zulmü anlattı.



TRT Kürdi'ye konuşan 10 yaşlarındaki bir erkek çocuğu, PYD/PKK teröristlerinin, kendisi ve yaşıtlarını zorla bazı belgeler imzalatarak örgüt saflarına kattığını belirterek, kendisine 12 gün eğitim verildiğini, sonunda Beşir adında bir arkadaşıyla örgütün elinden kaçmayı başardıklarını söyledi.



Bir diğer erkek çocuğu da babasının kendisini terör örgütü PYD/PKK saflarında silahlandırmak isteyen örgüt üyeleriyle tartışmaya girdiğini ifade ederek, "PYD/PKK'nın Afrin'den çıkması lazım. Olan halka oluyor." diye konuştu.



"Zorla çuvala koydular"



Adının Orik olduğunu dile getiren bir erkek çocuğu da bayramda ablasını görmek için Türkiye'ye geçtiğini, PYD/PKK'nın kendisini zorla çuvala koyarak savaşa getirdiğini ifade etti.



Geçimini sağladığı ailesinin Türkiye'de kaldığını belirten Orik, "PKK, zulmetti herkese. Dövdüler, zorla buralara getirdiler bizi. Kendi irademizle buralara gelmedik. İsteyerek gelenler belli zaten." dedi.



Orik, henüz 16 yaşında ne olduğunu bilmediği bir savaşa sokulduğundan yakınarak PYD/PKK teröristlerinin Müslümanların ibadetlerini yerine getirmelerine karşı çıktığını, camiye gidenleri dövdüğünü de söyledi.



Hayatlarının artık düzene girmesini isteğini dile getiren Orik, dört ülkede terörist eylemler düzenleyen örgütün sonunda bozguna uğrayacağına inandığını kaydetti.



"Çok küçük yaştaki çocukları bile zorla silahlandırıyorlar"



Başka bir genç de PYD/PKK üyeleri tarafından yolunun kesildiğini ve zorla silahlandırıldığını anlatarak, "Araplarla, Türklerle ve Hristiyanlarla alıp veremediğim yok. Burada kardeşçe yaşayabiliriz." diye konuştu.



Genç, PYD/PKK'nın çok küçük yaştaki çocukları bile zorla silahlandırdığı aktardı.



Ailesiyle tehdit etmişler



Afrin'in Öksüzler köyünden 18 yaşındaki bir diğer genç de PYD/PKK üyelerinin "zorunlu askerlik" diye kendisini silahlandırdığını söyledi.



Babası hayatta olmadığından ailesine bakmak zorunda olduğunu, örgüt saflarına katılmamak için mücadele ettiğini dile getiren genç, örgüt üyelerinin kardeşini, ablasını ve hatta annesini götürmekle tehdit ettiklerini belirtti.