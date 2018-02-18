Terör örgütü PYD/PKK'nın zulmünden kaçan Cinderesli aileler Türkiye'ye sığındı

Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde yaşayan 60 kişi, terör örgütü PYD/PKK'nın baskı ve zulmünden kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığındı.



Teröristlerin baskıları nedeniyle Türkiye'ye sığınmaya karar veren 8 aile, Cinderes'ten uzun süren yaya yolculuğunun ardından Reyhanlı'ya ulaştı. Aileler, sınır köyünde kurulan çadırlarda barınmaya başlarken, yaşadıkları korku dolu günleri ise unutamıyor.



Reyhanlı'ya gelen 60 kişiden biri olan Hacı Abdullah (50), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye karşı savaşmayı kabul etmedikleri için baskı gördüklerini söyledi.



Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı andan itibaren terör örgütü PYD/PKK baskılarına maruz kaldıklarını belirten Abdullah, ''PYD/PKK terör örgütü, Türkiye'ye karşı savaşmamızı istedi, karşı çıktık ve o bölgeyi terk ettik. Hemen her gün ev ve iş yerlerimize gelerek bize baskı yapıyorlardı. Ailem ve tüm akrabalarım kabul etmedik. Biz bizim soydaşlarımıza kucak açan Türkiye'ye karşı savaşmamak için buraya geldik.'' dedi.



İki kardeşini Hama'da savaş uçaklarının saldırılarında kaybettiğini anlatan Abdullah, ''Ben Esed zulmünden kaçarak, daha güzel bir yaşam için Afrin'e gelmiştim. Burada 3 yıldır yaşıyorduk. Baştan bu yana baskı gördük ancak ailem için dayandım ancak artık teröristlere karşı dayanacak gücümüz kalmadığı için çareyi o bölgeden kaçmakta bulduk.'' diye konuştu.



Abdullah, yaklaşık 12 kilometre yürüdüklerini anlatarak, şöyle devam etti:



''Evimizi ve eşyalarımızı bırakarak çocuklarımızla yola koyulduk. Hemen her bölgeden silah sesleri yankılanıyordu. Keskin nişancıların hedefi olmamak için gece karanlığında yola çıktık. 5 saat süren yolculuğun ardından Türkiye'ye vardık. Bize kucak açan Türkiye'ye sonsuz teşekkür ederiz. Allah sizlerden razı olsun. Zeytin Dalı Harekatı'yla güven ve huzura kavuşunca yaşadığımız Afrin'e tekrar dönmek istiyoruz.''



"Türkiye'ye karşı savaşmak istemeyenlere zulmediyorlardı"



Cinderes'ten gelen Cemile Ahmet (32) de uzun süre korku ve baskılarla yaşadıklarını belirtti.



Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra teröristlerin baskılarının daha arttığını aktaran Ahmet, ''Yapılan baskıların dozu iyice arttı. Türkiye'ye karşı savaşmak istemeyenlere zulmediyorlardı. Yedi çocuğumu yanıma alarak 5 saat süren yaya yolcuğunun ardından Reyhanlı'ya vardım. Çok şükür hayattayız ve Türkiye'ye teşekkür ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.



Cinderesli ailelere çevredeki vatandaşlar da yardım eli uzattı.