Savunma Bakanı Canikli: ABD'nin terör örgütü PYD'ye gönderdiği silahlar 3 bin tırı geçti

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargâhı'nın ev sahipliği yaptığı Savunma Bakanları Toplantısı'na Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin terör örgütleri hakkında sunduğu belgeler damga vurdu. PKK'nın PYD ile olan organik bağlarını belge ve fotoğraflarla mevkidaşlarına sunan Canikli, DEAŞ ile mücadelenin sonuna gelindiğini belirterek, artık silah verilmesinin izah edilemeyeceğini belirtti. ABD'nin PYD'ye verdiği silahların 3 bin TIR'ı geçtiğini ve bu sayının DEAŞ ile mücadele ile örtüşmediğini belirten Canikli şunları kaydetti: "Bütün mevkidaşlarıma Suriye Demokratik Güçleri (PYD / YPG) adı altında verilen silahların Türkiye için ciddi güvenlik tehdidi oluşturduğunu bildirdik, silah yardımı artık sonlandırılmalı. Özellikle Amerika Savunma Bakanı ile yaptığımız görüşmede burada YPG'nin, PKK'nın Suriye kolu olduğu, aynı yerden komuta edildiğini hem ifade ettik hem de bunu belgeleriyle, fotoğraflarıyla kendilerine takdim ettik."

YENİ ANLAŞMA YAPILDI

Sunduğu çalışmalarda, PYD'nin, YPG'nin; PKK'nın bir kolu olduğunu gösteren bütün dokümanların olduğunu söyleyen Canikli, Hakkari'deki saldırıda kullanılan AT-4 tanksavar silahının ABD tarafından YPG'ye verildiğinin ve bununla ilgili görüntüleri mevkidaşlarıyla paylaştığını belirtti. Türkiye, Fransa ve İtalya Savunma Bakanları'nca imzalanan hava savunma iş birliği niyet beyanına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Canikli, söz konusu sistemin Türkiye ile birlikte üretilip kullanılacağını söyledi. İş birliğinin ilk adımı olarak SAMP-T hava savunma sistemini temel alan bir sistemin İtalyan-Fransız konsorsiyumu EUROSAM ile Türk firmalarınca analizi yapılacak ve üç ülkenin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanacak. SAMP/T platformuyla ateşlenen Aster- 30 füzesi; uçak, helikopter, insansız hava aracı, seyir füzeleri ve 600 kilometre menzilli balistik füzelere karşı harekete geçiyor. Füzenin çalıştığı radar 360 derece izleme ve angajman yeteneğiyle rakiplerine karşı üstünlük gösteriyor.

YENİ ANLAŞMA YAPILDI

Sunduğu çalışmalarda, PYD'nin, YPG'nin; PKK'nın bir kolu olduğunu gösteren bütün dokümanların olduğunu söyleyen Canikli, Hakkari'deki saldırıda kullanılan AT-4 tanksavar silahının ABD tarafından YPG'ye verildiğinin ve bununla ilgili görüntüleri mevkidaşlarıyla paylaştığını belirtti. Türkiye, Fransa ve İtalya Savunma Bakanları'nca imzalanan hava savunma iş birliği niyet beyanına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Canikli, söz konusu sistemin Türkiye ile birlikte üretilip kullanılacağını söyledi. İş birliğinin ilk adımı olarak SAMP-T hava savunma sistemini temel alan bir sistemin İtalyan-Fransız konsorsiyumu EUROSAM ile Türk firmalarınca analizi yapılacak ve üç ülkenin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik çalışmalara başlanacak. SAMP/T platformuyla ateşlenen Aster- 30 füzesi; uçak, helikopter, insansız hava aracı, seyir füzeleri ve 600 kilometre menzilli balistik füzelere karşı harekete geçiyor. Füzenin çalıştığı radar 360 derece izleme ve angajman yeteneğiyle rakiplerine karşı üstünlük gösteriyor. (sabah)