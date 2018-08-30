Terör örgütü PYD/YPG ABD'ye yalvardı: Türk askeri dibimizde, bizi bırakıp gitmeyin
TSK’nın başarılı harekatlarıyla Suriye’nin kuzeyinde köşeye sıkışan terör örgütü PYD/YPG bir kez daha ABD’nin Suriye’den çekilip kendilerini korunmasız bırakmaması için talepte bulundu.
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı ile sonlarına yaklaşan terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG, bölgedeki mevcudiyetini devam ettirebilmek için ABD’nin de Suriye’den çıkmaması gerektiğini açıkladı. Suriye’deki geçiş sürecinde rejime karşı bir baskı unsuru oluşturmak için ABD’nin sahadan ayrılmaması gerektiğini belirten YPG’liler, bölgedeki unsurlarını kaybetmemek için ABD güvencesi altında kalmaları gerektiğini söylüyor. PYD yöneticisi Ahmet Abdüsselam, “Amerikalıların mevcudiyetinin devamı, rejimi taviz vermeye ve ciddi bir müzakereye zorlayacaktır” dedi.
MATTIS: GİTMİYORUZ
Öte yandan ABD savunma Bakanı James Mattis, Pentagon’da düzenlediği ortak basın toplantısında PYD’ye cevap niteliğinde açıklamada bulundu. ABD Başkanı Trump’ın, ABD askerlerinin Suriye’den çok yakında ayrılacağı yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Mattis, “Önce DEAŞ’ı tam olarak ortadan kaldırmalı ve yerine geçecek yerel birlikleri eğitmeliyiz’ dedi.
Para karşılığı DEAŞ’lıları saldılar
Terör örgütleri PKK/PYD ile DEAŞ arasındaki alışveriş/rüşvet ilişkisi tüm hızıyla sürüyor. Rakka’da kıstırılan DEAŞ’ıları rüşvet karşılığı otobüslerle başka yerlere taşıyan PKK’nın Suriye kolu YPG, Afrin’de de ÖSO karşısında sıkışan DEAŞ’lıları para karşılığı kurtarmıştı. Aynı YPG şimdi de Tel Abyad’da cezaevlerinde tutulan DEAŞ teröristlerini para karşılığı serbest bıraktı. YPG/PKK, 40 DEAŞ’lıyla serbest kalmaları için para karşılığında anlaştı. Serbest kalan DEAŞ’lı teröristlerin nereye gittiği henüz bilinmiyor.
Rusya: Yine kimyasal tiyatro hazırlıyorlar
Rusya’nın Suriye’deki Ateşkesi İzleme Merkezi Başkanı Aleksey Tsigankov, Suriye’nin Sarakib kentinde Ahrar’üş Şam tarafından kullanılan depoya büyük miktarda kimyasal madde getirildiğini açıkladı. Tsigankov, “Rusya’nın Suriye’deki Ateşkesi İzleme Merkezi’nin İdlib bölgesinde yer alan birkaç bağımsız kaynaktan aldığı bilgiye göre, Afs adlı yerleşim bölgesinden Sarakib kentine iki ağır TIR’la büyük miktarda kimyasal madde getirildi. Kimyasal saldırı mizanseni ve ardından hükümet güçlerini suçlamak için” ifadelerini kullandı.
BM’den İdlib uyarısı: Görülmemiş acil durum
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Başkanı John Ging, Güvenlik Konseyi’ne Suriye’nin İdlib vilayetinde tırmanan gerilimin ‘daha önce görülmemiş bir insani acil durum’ yaratabileceği uyarısında bulundu. (Akşam)
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