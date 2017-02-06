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Terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun sözde şehir yapılanması sorumlusu yakalandı

Tunceli’de yapılan operasyonda terör örgütü TKP/ML-TİKKO'nun sözde şehir yapılanma sorumlusu gözaltına alındı.

  • İHA
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Tunceli’de terör örgütü TKP/ML-TİKKO’ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.  

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, İlimiz merkezli TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında; TKP/ML - TİKKO şehir yapılanması sorumlusu (1) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

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