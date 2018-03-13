'Terör örgütü YPG Münbiç'ten çıkınca güvenliği Türk ve ABD askerleri sağlayacak'

-Münbiç konusunda ABD ile olan anlaşma ve çalışma grupları nasıl ilerleyecek?

Bizim ABD ile kurduğumuz çalışma grupları, terör örgütü YPG’nin olduğu bölgeleri nasıl istikrara kavuştururuz, kimin yöneteceğini nasıl sağlarız üzerine çalışıyor. Temel prensip nüfusu oranında bölgede yönetim olması. Yani Münbiç’te yüzde 90 Arap varsa burayı yönetenler de güvenliği tesis edip koruyacak olanlar da Araplardan oluşacak. Ancak hiçbir şekilde terör örgüyü YPG’nin elinde olmayacak. Bu bizim talebimiz. YPG bizim için bir terör örgütü. Dolayısıyla bunu ABD ile birlikte yapacağız. Tillerson geldiğinde yaptığımız açıklama buydu. Ama önce Münbiç’ten başlayacağız. Orada bir model uygulayacağız ve daha sonar diğer yerlere bunu götüreceğiz. Bu Rakka için de geçerli Fırat’ın doğusundaki diğer yerler için de geçerli. İşin özeti bu.

Çalışma grubunun diğer konuları ise PKK ile mücadele, ikili siyasi ilişkiler, S-400, FETÖ, konsolosluk işleri vs. vs..

Suriye konusunda ABD Türkiye ile birlikte çalışacak. Güvenlik birimleri kimlerden oluşacak, kim yönetecek. Bu konuları bir takvime bağlamak istiyoruz.

-Öngörülebilir bir takvim var mı?

Öngörülebilir bir takvim üstünde çalışıyoruz ama netice itibariyle ön çalışmalar taslak çalışmaydı.19 Mart’ta gerçekleşecek toplantıda yol haritası net bir şekilde belli olacak.

-Münbiç ile ilgili takvim çıkacak mı?

Tabii çıkacak. Biz en başta söyledik. Bu çalışma grupları topu taça atma değildir. Bu konuda somut adımları birlikte atacağız.

-ABD tarafına kağıt verildi mi?

ABD tarafı kağıt Verdi biz de verdik. 19’unda ortak bir yol haritası olacak.

-Yol haritaları ne kadar kesişiyor?

Farklı şeyler olabilir ama bir anlayışa doğru gidiliyor.

-Bu sadece Münbiç için mi geçerli? Suriye’nin geneli için mi?

Bu model önce Münbiç için uygulanacak sonar tüm bölgeleri kapsayacak.

-Nüfus nasıl belirlenecek? YPG girmeden önceki yapı?

Kayıtların hepsi var. YPG girmeden önce, savaş başlamadan önce o şehirlerin ne kadarı Arap, Kürt, Süryani.. hepsi var.

-Ruslar, Türkiye-ABD- Münbiç konusunda nasıl bir yaklaşım içerisinde?

Biraz temkinli yaklaşıyorlar. Suriye’nin geleceği ile ilgili hangi adımlar atılacak.. Bizim attığımız adımlar Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekleyici adımlar olduğu için o bakımdan Rusya’nın bir endişesi olmaz.

-Güvenli bölgelerde güvenliği kim sağlayacak? ABD-Türk askerleri olacak mı?

Terör örgütü YPG çekilince orada Türk ve ABD askerleri olacak. Güvenliği ABD ve Türkiye sağlayacak.