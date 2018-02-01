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Terör örgütü YPG'nin Bülbül bölgesindeki terör yuvaları temizlendi

TSK ve ÖSO, terör örgütü YPG’nin Bülbül bölgesindeki terör kampını aldı. ÖSO'dan yapılan açıklamada en az 14 PKK/PYD-YPG'li teröristin öldürüldüğü belirtildi.

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Terör örgütü YPG'ye bu sabah ağır darbe vuruldu! Darmık Dağı'nın eteğindeki Ali Kar ve Zara köyleri alınarak, Kilis sınırında Şeyh Obası'ndan Şinkal'e kadar olan kısım birleştirildi. Yine Bülbül bölgesindeki terör kampı da alındı. En az 14 terörist öldürüldü.

TSK ve ÖSO, terör örgütü YPG’nin Bülbül bölgesindeki terör kampını aldı. ÖSO'dan yapılan açıklamada en az 14 PKK/PYD-YPG'li teröristin öldürüldüğü belirtildi. [Kaynak: Milliyet]

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