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Ayn İsa'da terör örgütü PKK/YPG'nin sözde batı cephe komutanın da dahil olduğu 3'ü Kandil kadrosundan 8 terörist öldü

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa’da 93. Tugay girişinde meydana gelen patlamada 3’ü Kandil kadrosundan 8 terörist öldü, 11 terörist yaralandı.

  • İHA
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ayn İsa’da 93. Tugay girişinde gerçekleşen  patlamada 3’ü Kandil kadrosundan 8 örgüt mensubu öldü, 11 örgüt mensubu yaralandı. Ölenlerden birinin YPG’nin sözde batı cephesi komutanı Şivan Feraşin isimli Kandil kökenli örgüt mensubu olduğu ve Res al Ayn’a sessiz sedasız gömüldüğü tespit edildi. Diğer Kandil’den olan 2 örgüt mensubunun cesetlerinin ise hala Ayn İsa’da hastane morgunda tutulduğu öğrenildi. 

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