Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetleri ÖSO'ya direnemedi

TSK ve ÖSO birlikleri, harekat kapsamında Afrin ilçe merkezine ilerlemeye devam ederken, ilçe merkezinin 2 kilometre kuzeydoğusundaki "135. Alay" olarak bilinen askeri üs, teröristlerden temizlendi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezinin çevresindeki en önemli askeri noktalarından birisi olan ve örgütün sözde özel kuvvetleri (HAT) tarafından kullanılan noktanın kısa bir çatışmanın ardından alınmasıyla teröristlere ağır darbe indirildi. Ele geçirilen üste, yer altına inen tünel girişleri ile tepenin içindeki büyük bir mağaraya park edilmiş çok sayıda araç bulundu. Mağarada ayrıca çok sayıda askeri mühimmata rastlandı.

"135. Alay" üssü, daha önce Beşşar Esed rejimi tarafından kullanılıyordu. Rejimin bölgeden çekilmesiyle üs, örgütün en önemli askeri noktalarından biri haline gelmişti. ABD'nin Fırat Nehri batısındaki HAT unsurlarına uzun süredir askeri eğitim verdiği biliniyor.

Diğer taraftan, TSK ve ÖSO'nun ele geçirdiği YPG/PKK'ya ait askeri noktalarda karaborsa ve kaçakçılığa konu malzemeler bulunmaya devam ediyor. Son olarak Merani bölgesinde teröristlere ait bir binada yapılan aramalarda askeri malzemelerin yanı sıra koliler dolusu kaçak sigara ve karaborsada satılmak üzere bekletilen gıda maddeleri ele geçirildi.