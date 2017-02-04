Terör örgütüne 'kaçak sigara' darbesi

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından sigara kaçakçılığı ile mücadelede geçen yıl önemli başarı sağlandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği 395 operasyonda yaklaşık 11 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraların piyasa değerinin 77 milyon lira dolayında olduğu bildirildi.

Türkiye'de geçen yıl kaçak sigaranın en fazla ele geçirildiği il Van olurken, operasyonlarda gözaltına alınan 649 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve bunlardan 51'i tutuklandı. Sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 183 araçtan 52'sine el konuldu.

Terör örgütünün finans kaynağına darbe

Rekabetçi ve şeffaf piyasa yapısına yönelik tehdit oluşturan sigara kaçakçılığı, organize suç ve terör örgütlerine de finansman sağlıyor. Düzenlenen operasyonlarla terör örgütünün finans kaynağına da önemli darbe vuruldu.

Yasa dışı yollardan ülkeye sokulan gümrük kaçağı sigaralar, insan sağlığını tehdit etmenin yanı sıra yarattığı vergi kaybıyla ekonomiyi de zarara uğratıyor.

Operasyonlar aksiyon filmlerini aratmıyor

Aksiyon filmlerini aratmayan görüntülerde yakalanmamak için her yolu deneyen şüpheliler, peşlerindeki ekiplere ikinci araçla engelleme yaparak, polislerin hayatını tehlikeye attı.

Polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçla ters yöne giren şüphelinin görevliler tarafından yakalanma anı da kameraya yansıdı.