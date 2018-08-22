Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör örgütüne malzeme götürenler İHA'yla tespit edildi

Şırnak'ta Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yaşam malzemesi götürdüğü İHA ile tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Besteer-Dereler Kaval Dağı bölgesinde iş birlikçi şahısların PKK'lı teröristlere erzak ve yaşam malzemesi teslim edeceğine dair alınan bilgi üzerine çalışma başlatıldı.

İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli bölgede yapılan çalışmada, M.G, İ.G, O.G. ve R.G'nin PKK'lı teröristlere erzak ve yaşam malzemesi götürdükleri belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan operasyonla 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

İnsanların en ilginç korkuları

İnsanların en ilginç korkuları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA