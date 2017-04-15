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Terör örgütüne üst düzey darbe!

Mardin'de yapılan operasyonda aralarında sözde 3 bölge sorumlusun da bulunduğu 7 terörist öldürüldü.

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Mardin'de aralarında 3 sözde bölge sorumlusun da bulunduğu 7 terörist öldürüldü, çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Yapılan açıklamada:

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının  soruşturma dosyasına kayden 09.04.2017 günü ilimiz Artuklu ilçesi Elmabahçe kırsal alanında Il Emniyet Müdürlüğümüz ve Il Jandarma Komutanlığı ile birlikte  yürütülen operasyon kapsamında aralarında terör örgütünün ;

DİYARBAKIR-BISMIL BÖLGE SORUMLUSU :

***Çekdar kod Yusuf Kılınç 

MARDİN - SAVUR BÖLGE SORUMLUSU 

***Şevger Kod Oktay Salman

ŞANLIURFA BÖLGE SORUMLUSU ;

*** Firaz Kod Mahsum Ay

 ın da aralarında bulunduğu (7) terör örgütü mensubu ölü ele geçirilmiş,  terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak içerisinde çok sayıda örgütsel döküman elde edilmiştir.

Elde edilen dökümanlar da BİSMİL bölgesindeki terör örgütü mensupları ile ilişkili ve irtibatlı oldukları anlaşılan anlaşılan;

1-Sabri i.

2-Gürsel Ç.

3-Mehmet Ç.

4-Fahrettin T.

isimli şahıslar DİYARBAKIR - Bismil İlçesinde yapılan çalışmalar sonucu Bismil  Jandarma bölgesinde yakalanarak gözaltına alınmışlardir.

Çalışmalar devam etmektedir.

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