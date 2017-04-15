Terör örgütüne üst düzey darbe!

2014 Dünya Kupası için yolsuzluk iddiası

Brezilya'da "Araba Yıkama" yolsuzluk soruşturması kapsamında ülkenin en büyük inşaat şirketi Odebrecht'in yöneticileri, 2014 Dünya Kupası için inşa edilen 6 stadyumda usulsüzlük yapıldığını iddia etti.