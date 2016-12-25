Hakkari'de terör örgütünün finans kaynağına darbe
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
- HAKKARİ (AA)
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesinde operasyon düzenlediği bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bataklık, Bulaklı Köyleri ve Dağdibi mezrasında ikamet eden bazı şahısların, yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına yardım yataklık yaptığı ve evlerinde teröre finans kaynağı oluşturan kaçak eşya bulundurdukları tespit edilmiştir. Eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda 8 şahıs gözaltına alınmış, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 53 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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