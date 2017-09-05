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Terör örgütünün finans kaynağına darbe

Şırnak ve Siirt'te terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Şırnak ve Siirt'te terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından sigara kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak merkez ve bağlı Cizre, Silopi ve Uludere ilçeleri ile Siirt'te bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK ile bağlantı olarak Irak ve Suriye'den yurda kaçak sigara getirip piyasaya sürdükleri belirlenen 14 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda banka dekontu ve posta çekleri de ele geçirildi.

Terör örgütüne haraç vermişler
Kaçak sigaraları yasa dışı yollardan yurda soktuğu belirlenen şüphelilerin, elde ettikleri gelirden terör örgütü PKK'ya haraç verdiği tespit edildi.

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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