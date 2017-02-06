Terör örgütünün sözde üst düzey sorumlusu Kocaeli'nde yakalandı
Kocaeli'de TKP/ML-TİKKO üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı
- AA
Alınan bilgiye göre, örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülen Ünal Y'nin Gebze ilçesinde gizlendiğinin belirlenmesi üzerine Tunceli Jandarma Komutanlığı ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.