Terör örgütü PKK'nın sözde yurt dışı sorumlusu Kapıkule'de yakalandı
Edirne'de, terör örgütü PKK'nın sözde Avusturya kültür, sanat ve mali sorumlularından olduğu öne sürülen kişi yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak için gelen Azimet F, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK'nın sözde Avusturya kültür sanat ve mali sorumlularından olduğu ileri sürülen ve Türk vatandaşlığından çıkarılması sonrası Avusturya vatandaşlığına geçen Azimet F, emniyete götürüldü.
Azimet F, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
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