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Terör propagandası yapan 7 kişiye tutuklama

Mardin'de sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK terör örgütünün propagandası yapan 7 şahıs tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 9 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen N.E., Ş.Ö., V.Y., A.T., H.E.,Y.A. ve V.K. tutuklanarak  Mardin E Tipi Cezaevine gönderilirken, M.E.D. ve A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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