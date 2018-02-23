Terör propagandası yapan akademisyenlerin yargılandığı davada ilk karar

Türkiye'nin muhtelif illerde terör örgütü PKK/KCK'nın etkisiz hale getirilmesine ve bu örgütün sivil insanların yaşam alanlarından temizlemesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlara karşı "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attıktan sonra "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan akademisyenlerin davasında ilk karar çıktı. 3 akademisyene "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan toplamda 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.



İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmalarında ayrı ayrı hakim karşısına çıkan İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. İzzettin Önder ve Ayda Rona Aylin Altıbay ile İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen araştırma görevlisi Ezgi Pınar, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıklar hakkında verilen cezalar için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.