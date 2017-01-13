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İzmir'de terör propagandası yapan bir kişi gözaltına alındı

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde yaşayan ve sosyal medya hesabından bölücü terör örgütleri PKK, PYD ile YPG ile ilgili propaganda yaptığı ileri sürülen H.E., jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. H.E.'nin evindeki aramalarda ruhsatsız otomatik tüfek ile tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

  • DHA
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Torbalı İlçesi'nde yaşayan H.E.'nin bir sosyal paylaşım sitesindeki kişisel hesabından, bölücü terör örgütleri PKK, PYD ile YPG ile ilgili propaganda yaptığı yönünde ihbar alan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. H.E.'nin adresinin belirlenmesinin ardından, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda H.E. gözaltına alındı, evinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız otomatik tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 43 mermi ele geçirildi. Jandarmada ifadesi alınan H.E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

 

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