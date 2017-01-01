Terör saldırısı gerçekleşen gece kulübüne Türk bayrağı asıldı
Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası gece kulübüne Türk bayrağı asıldı.
Ortaköy'de ünlü gece kulübüne gelen bir saldırgan silahlı saldırı düzenlemiş , olayda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından gece kulubünde güvenlik önlemleri devam ederken, sabah saatlende saldırının gerçekleştiği yere itfaiye ekipleri Türk Bayrağı astı.
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