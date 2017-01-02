Terör saldırısında ölen Lübnanlı eşini son kez görmek istedi
Beşiktaş'ta gece kulübüne yönelik terör saldırısında Lübnanlı bankacı Haykai Hanna Moussallem'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bankacının aynı saldırıda yaralanan eşi Mirey de Adli Tıp Kurumu'na gözyaşları içerisinde geldi.
- İHA
Yılbaşını geçirmek için Türkiye'ye gelen Lübnanlı bankacı Haykai Hanna Moussallem ve eşi Mirey de terör saldırısının hedefi oldu. Beşiktaş'taki gece kulübüne yönelik saldırıda bankacı hayatını kaybederken, eşi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi ardından hastaneden taburcu edilen Mirey Moussallem, Adli Tıp Kurumu'na koştu. Gözyaşları içerisinde topallayarak Adli Tıp Kurumu'na gelene Mirey, son kez eşini görmek istedi. Lübnanlı bankacının cenazesinin bugün ülkesine gönderilmesi bekleniyor.
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