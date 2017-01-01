Terör saldırısından sonra Diyanet'i hedef aldılar

İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi de yaralandı. Ortaköy'de meydana gelen terör saldırısının ardından birçok kişi sosyal medya hesapları üzerinden teröre karşı mesajlar verdi. Terör karşısında birlik ve beraberlik mesajları verilirken aralarında CHP'li milletvekillerinin de bulunduğu bir grup ise Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı.

CHP'li vekil Diyanet'i hedef gösterdi

Diyanet İşleri Başkanlığını, Cuma günü tüm camilerde verilen hutbe üzerinden hedef alan sosyal medya kullanıcıları terör saldırısını hutbe ile bağdaştırmaya çalıştı. Terörü ve terörizmi İslam ile bağdaştırmaya çalışan kişiler arasında, CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da var. Tüm terör saldırılarından sonra teröristlerin sözcüsü gibi davranan Yarkadaş, Ortaköy'deki saldırının ardından da bu tutumunu sürdürmeye devam etti.

CHP Gençlik Kolları Eski Başkanı olan Barış Atik de sosyal medya üzerinden Diyanet'i hedef aldı. Terör saldırısının ardından yaptığı paylaşımda Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı hutbenin saldırıya zemin hazırladığını iddia etti.

Saldırının ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan FETÖ'cü Aykan Erdemir de terör saldırısının faturasını Diyanet'e kesti. FETÖ'cü Erdemir sosyal medya üzerinden 'Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanlığı yılbaşı kutlamalarını illegal ilan etti" paylaşımında bulundu.

Barbaros Şansal ise sosyal medya üzerinden eğlence merkezine yapılan saldırıyı çarpıtmaya çalıştı. Yaşanan terör saldırısının “işletme sahibinin ve tüm çalışanları Alevi olduğu için yapıldı' diyen Şansal, terör saldırısı üzerinden toplumu bölmeye çalıştı.

Bazı internet sitelerinde de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hutbesi paylaşılarak Diyanet İşleri Başkanlığı üzerine yoğun bir linç girişimi başlatıldı. Diyanetten saldırıya sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ise saldırı sonrası yaptığı açıklamada yeni yılın ilk saatlerinde savunmasız insanlar üzerine hunharca yapılan silahlı saldırının tüm milleti derinden yaraladığını belirterek "Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır" ifadelerini kullandı.

"Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur" değerlendirmesini yapan Görmez, teröristlerin hedefinin mekanlar değil insan, ülke, millet ve topyekün insanlık olduğunu vurguladı.