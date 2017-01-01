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Terör Seymen ailesini 22 yıl sonra tekrar vurdu

İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen'in akrabasının teröristlerle girilen çatışmada şehit düştüğü öğrenildi.

  • İHA
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İstanbul’da gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Sezgin Seymen'in bir akrabasının da 1995 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu öğrenildi.

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Mustafa Sezgin Seymen’in Trabzon’un Sürmene ilçesi doğumlu olduğu öğrenildi. Acılı haber Ordu'da bulunan anne Sahime Seymen’e sabahın erken saatlerinde verildi. 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen’in geçtiğimiz aylarda nişanlandığı öğrenildi. Yılbaşında eğlenmek için gece kulübüne giden Seymen’in nişanlısının da saldırıda yaralandığı iddia edildi. Bugün saat 16.30 uçağıyla İstanbul’dan Trabzon’a getirilecek olan Seymen’in cenazesi, yarın memleketi Sürmene ilçesinde toprağa verilecek.

Öte yandan, Seymen ailesini ikinci defa terör acısı vurdu. 1995 yılında Bingöl’ün Genç ilçesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Asteğmen Ali İhsan Seymen’in (23) Mustafa Sezgin Seymen ile akraba oldukları öğrenildi.

 

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