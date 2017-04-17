Terör ve faşizme başkaldırı

Refeandum sonuçları, Doğu ve Güneydoğu’daki Kürt seçmenin terör örgütü PKK ve onun uzantılarından kopup, Türkiye’yle birlikte hareket ettiğini ortaya koyan en önemli göstergelerden biri oldu. Kürt seçmen, PKK’nın çukur ve barikat terörüne karşı bölgede düzenlenen operasyonlara verdiği desteği, sandıkta da gösterdi. Şırnak, Batman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin’deki referandum desteği, AK Parti’nin 1 Kasım’da aldığı oylara ve 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindekinden de yüksek seviyelere çıktı. MHP’ye destek verebilecek Türk seçmenin de yer aldığı Ağrı, Kars Iğdır’da da belirgin bir artış söz konusu. Ağrı’da 1 Kasım’da AK Parti yüzde 27 oy alırken, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çıkan destek yüzde 36 olmuştu, 16 Nisan referandumunda ise bu oran yüzde 43’e yükseldi. Aynı şekilde Kars’ta, 1 Kasım’da AK Parti yüzde 35 oy almıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 42 oy veren Kars’ta 16 Nisan referandumunda destek yüzde 51’e çıktı. Iğdır’da ise 1 Kasım’da AK Parti yüzde 30 oy almıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 26 destek veren Iğdır’ın 16 Nisan’a desteği yüzde 34 oldu.

HDP’NİN KALESİ YIKILDI

Batman’da, 1 Kasım’da AK Parti yüzde 28 oy almıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 38 destek veren Batman, bu oranı 16 Nisan’da yüzde 36’ya artırdı. AK Parti’nin çok güçlü olduğu bölge illerinden Bingöl’de de, 1 Kasım’daki yüzde 64’lük oy oranı 16 Nisan’da 72’ye yükseldi. Yine AK Parti’nin güçlü olduğu bölge illeri arasında öne çıkan Bitlis’te de 1 Kasım’daki yüzde 43’lük oran 16 Nisan’da yüzde 59 oldu. HDP’nin güçlü kalelerinden olan Diyarbakır ise, 1 Kasım’da AK Parti’ye verdiği yüzde 21’lik desteğin üzerine 10 puan daha koydu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 33 destek veren Diyarbakır, 16 Nisan’da yüzde 32’lik oranla durumunu korudu.

HAKKARİ İKİYE KATLADI

AK Parti’nin oy oranın en düşük olduğu illerden Hakkâri’de de dikkati çeken bir yükselme görüldü. AK Parti’nin, 1 Kasım’da yüzde 12 oy aldığı Hakkari’den, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 16 destek çıkmıştı. 16 Nisan referandumunda ise bu oran ikiye katlanarak yüzde 32’ye yükseldi. Aynı şekilde HDP’nin önde gelen desteği bulduğu şehirlerden Şırnak’ta da, AK Parti’nin yüzde 11 olan 1 Kasım seçimlerindeki oy oranı, Cumhurbaşkanlığı yüzde 15, referandumda ise yüzde 28’e çıktı. Mardin de yine aynı şekilde, AK Parti’ye 1 Kasım’daki yüzde 28 olan destek durumunu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 36 ile ortaya koymuştu. 16 Nisan’da ise bu oran yüzde 41’i gördü.

ŞANLIURFA SÜRÜKLEDİ

Terör operasyonları ve yeniden yapılanma ile bölgede değişen hava, Şanlıurfa’nın sürükleyici rolüyle de kendini öne çıkarttı. Bugüne kadar AK Parti’ye verdiği destekle bilinen Şanlıurfa’da tarihin en yüksek oylarından biri alındı. 1 Kasım’da AK Parti’nin yüzde 64 oy aldığı Şanlıurfa’da, bu oran Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 68, 16 Nisan’da ise yüzde 70’e yükseldi.

Tutuklu FETÖ’cüler hiç şaşırtmadı Çoğunlukta FETÖ sanıklarının bulunduğu Silivri Cezaevi’nde geçerli sayılan 7 bin 500 oydan 5 bin 837’si, Sincan Cezaevi’nde ise 6 bin 837 oydan 5 bin 710’u beklenildiği gibi ‘hayır’ çıktı.

AK Parti ‘harita’yı masaya yatırıyor