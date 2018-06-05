Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanmasına ilişkin başvuruların sonuçlandırılma süresi 1 yıl uzatıldı

Terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanmasına ilişkin başvuruların sonuçlandırılma süresi Bakanlar Kurulu kararıyla 1 yıl uzatıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1'inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun geçici 1'inci maddesi ve bu maddeye dayanarak yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresinin 29 Mayıs 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile uzatılan sürenin bitiminden itibaren 1 yıl uzatılması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, İçişleri Bakanlığının 20 Nisan 2018 tarihli yazısı ve 5233 sayılı kanunun geçici 3'üncü maddesine göre, 14 Mayıs'ta toplanan Bakanlar Kurulu'nda alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı tanıtım filmi hazırladı

Az bilinen tarihi fotoğraflar

Az bilinen tarihi fotoğraflar

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

WhatsApp desteği keseceği telefonları açıkladı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA