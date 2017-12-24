Türkiye'nin desteğiyle yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütlerine büyük darbe vuruldu

Türkiye'nin desteğiyle yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde sınır güvenliği artarken, terör örgütlerinin ekonomik ve lojistik kaynaklarına da büyük darbe vuruldu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin desteğiyle Özgür Suriye Ordusunca Halep'e bağlı Cerablus, Çobanbey (Rai) ve Bab bölgesinde icra edilen harekatın ardından bölgede güvenlik sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırıldı.

Suriye'nin kuzeyinde 2 bin kilometrekarelik alan harekatla terörden temizlenirken, DEAŞ'tan arındırılan Çobanbey bölgesinde ise yerel polis gücü oluşturuldu.

Dört ay önce kurulan Al Rai (Çobanbey) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Unsur Komutanlığı, bölgenin güvenliğine katkı sağladı.

Ekiplerin icra ettikleri faaliyetler kapsamında Münbiç bölgesinde terör örgütü PKK/PYD'ye gönderilecek tonlarca yaşam malzemesi ve ilaca el konuldu.

Ekipler, 4 ayda 950 ton un, 132 ton pirinç, 88 ton hayvan yemi, hamur karıştırma kazanları, 350 bin metre bakır kablo, 12 bin metre elektrik kablosu, bin 500 ısıtıcı, 80 akü, 238 koli elektronik malzeme, 978 koli kırtasiye malzemesi ile aralarında antibiyotik, vitamin ve doğum kontrol haplarının da bulunduğu 14 bin 118 kutu ilaç ele geçirdi.

Güvenlik unsurlarının uyuşturucuyla mücadele kapsamında bölgede yürüttüğü faaliyetlerde ise 41 kilogramı kubar olmak üzere 48 kilogram esrar bulundu.

Sınır güvenliği konusunda da gayret sarf eden ekipler, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 63 göçmen ile 5 organizatörü yakaladı.

Bu denetimlerle, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı sınır geçişinden de ekonomik fayda sağlayan terör örgütü PKK/PYD'ye darbe vuruldu.

Güvenlik kaynakları ele geçirilen yaşam malzemesi ve ilaçların örgütün bölgedeki kamplarında eğitilen teröristlere gönderildiğini kaydetti.