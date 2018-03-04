CHP'lilerin 'Biz ailecek HDP'ye verdik' demelerini unutmadık'

- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu, partinin başına geçmesinden itibaren Türkiye'nin içinden geçtiği her kritik dönemde, aşamada ve eşikte ne yazık ki yerli ve milli noktadan uzak durarak adeta ülkemizi Batı dünyasının istediği noktaya ispiyonlayarak tavır almıştır." dedi.

Çavuşoğlu, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ı makamında ziyaret etti. Valilik anı defterini imzalayan Çavuşoğlu'na, el işlemeli tabak hediye edildi.

Bir gazetecinin, "Sizce CHP ittifak yapacak mı?" sorusu üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin 16 Nisan referandumundan sonra yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 15 Temmuz'da ortaya çıkan hain darbe girişimi ve Türkiye'yi teslim alma teşebbüsünden sonra bugün bölgede yaşananların, birlik ve beraberlik ruhunun daha da güçlendirilmesi gerektiği yönünde en önemli işaret olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 15 Temmuz'dan sonraki "Yenikapı ruhu"nu devam ettirme adına ortaya çıkışıyla beraber Türkiye'de yerli ve milli kim varsa aynı cephede bir araya geldiğini anlatan Çavuşoğlu, bu süreci Türkiye'nin hiçbir şekilde yürüyüşüne halel getirmeden devam ettireceklerini söyledi.

MHP ile birlik ve mutabakat zemininde buluştuklarını ve bunun adına "Milli Mutabakat" dediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Dolayısıyla biz her zaman şunu söylüyoruz; içerisinden geçtiğimiz konjonktür ve bölgesel faktörler bize bugün içerideki gücümüzü tahkim etmeyi, dışarıya dönüp bakmayı ve bu süreci sendelemeden götürmeyi gerektiriyor. Biz daha önce çağrımızı bu noktada yaptık. Nihayet bildiğiniz gibi hem MHP, son olarak BBP, partimizle beraber bu mutabakat zemininde buluşmuş oldular." diye konuştu.

- "Kılıçdaroğlu bir projedir..."

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP'nin ne yazık ki 2011'deki genel başkan değişikliğinden sonra farklı bir duruma dönüştüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu, partinin başına geçmesinden itibaren Türkiye'nin içinden geçtiği her kritik dönemde, aşamada ve eşikte ne yazık ki yerli ve milli noktadan uzak durarak adeta ülkemizi Batı dünyasının istediği noktaya ispiyonlayarak tavır almıştır. Gezi sürecinde bu böyle olmuştur. 17-25 Aralık yargı susturucusu takılmış darbe sürecinde bu böyle olmuştur. Hendek-çukur terörizminin yaşandığı dönemde Sayın Kılıçdaroğlu ne yazık ki göndermiş olduğu milletvekilleriyle bölgede Türkiye Cumhuriyeti'ni katliam yapmakla itham etmiş ve bunu web sayfasına koymak cüretini göstermiştir. Bana göre de hep söylüyorum; Kılıçdaroğlu bir projedir ve en önemli projesi de Türkiye'nin yurt dışından maruz kaldığı saldırılarda ve ithamlarda, yurt içinde onlara payanda olacak bir argüman olarak ortaya çıkmak olmuştur. Ne yazık ki görüntü ve fotoğraf bize Kılıçdaroğlu'nun durduğu yerin hiç de milli ve yerli olmadığını gösteriyor. Kaldı ki bu noktada milli ve yerli düşünen CHP seçmenini de buradan uzak tutmak gibi bir misyonu olduğunu da düşündürüyor. Yani Kılıçdaroğlu en başta kendi seçmenini yerli ve milli olmaktan uzak tutacak bir görünüm sergiliyor. Bunu birçok vesileyle görüyoruz. Şimdi baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'nun bugün bir araya gelebileceği siyasi kadrolara, siyasi partilere baktığımız zaman geriye kala kala bir HDP kalıyor. HDP ile Kılıçdaroğlu'nun da yol yürümesi bizi şaşırtmıyor. Nitekim 'adalet yürüyüşü' dediklerinde birlikte yol yürüdüler, birçok noktada birlikte yol yürüdüler."

- "SİHA'larımızın başarısı kimi rahatsız ediyor önce?"

Çavuşoğlu, 7 Haziran seçiminde CHP'li genel başkan yardımcılarının bir parti meclisinde "Biz ailecek HDP'ye verdik." demelerini de hatırladıklarını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onun ötesinde biz bir şey daha hatırlıyoruz; özellikle Güney Afrika'da gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonaller Kongresi'nde bir bildirinin altına imza atıldığı ve o bildirinin maddelerinden bir tanesinde PKK'yı bir 'özgürlükçü halk hareketi' olarak tanımlayan bir metin vardı. Bunun altına da imza atıldı. Kaldı ki bugün baktığımız zaman SİHA'larımızın başarısı kimi rahatsız ediyor önce? CHP içindeki kimi milletvekillerini rahatsız ediyor. Terörist cenazelerinde gözyaşı dökenlerin hangi partiden olduğuna baktığımızda, bunlar CHP'li olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu noktada şaşırtıcı bir şey zaten değil bizim için. Onlar da bunu hiçbir zaman inkar etmiyorlar. Biz 'Yerli ve milli ittifak, milli mutabakat' dedik, dolayısıyla onlar da adını ne koyarlar, kendileri bilir."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, valilik ziyaretinin ardından restorasyon çalışmaları devam eden Rüstem Paşa Camisi'ni gezdi. Daha sonra öğle yemeği için bir restorana giden Çavuşoğlu, yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.