Terörist cenazesine katılan DBP'liye hapis cezası

Gaziantep'te PKK'lı teröristlerin cenazelerine katıldığı belirlenen eski DBP il yöneticisi Gülsüm Demir, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN YARGILANDI

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan Demir, avukatı ile katıldı.

HER ŞEYİ İNKAR ETTİ

Savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddeden Demir, sosyal medya hesabı bulunmadığını ve terörist cenazelerine gitmediğini iddia etti. Fotoğraf makinesinde ele geçirilen fotoğrafların 5-6 yıl öncesine, cenazenin de bir akrabasına ait olduğunu öne süren Demir, siyasi bir amacı bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, 2013-2014 yıllarında HDP il yönetimine ve 2016 yılında DBP il yöneticiliğine seçilen sanığın örgüte ait bez parçalarının bulunduğu mitinglere katıldığının, terörist cenazelerine katılmayı kendisine görev edindiğinin belirlendiğini kaydetti.

ÖCALAN POSTERLERİ ÖNÜNDE FOTOĞRAFLARI TESPİT EDİLDİ

Ele geçirilen materyallerde sanığın, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri önünde eşiyle fotoğrafı bulunduğunu ve teröristlerin cenazelerinde fotoğrafının tespit edildiğini dikkate alan heyet, sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.