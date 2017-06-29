Teröristbaşı Gülen'in yurtta kalan öğrencilerine hukuk okumaları yönünde talimat verdiği ortaya çıktı

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte ait şirket ve yurt yetkilileri hakkında dava açıldı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada örgüte ait yurtlarda görevli ve şirket yetkilisi 2'si tutuklu, 8 sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede yurt veya pansiyon olarak kullanılan 'Irmak Öğrenci Yurdu'nun İl Milli Eğitim kayıtlarına olmadığına vurgu yapıldı. Cemaate ait yurtlarda kalan hiçbir öğrencinin ödenmesine karşın ıslak imzalı senetlerinin iade edilmediği tespit edildi. FETÖ üyesine ait evde ele geçirilen senetlerde imzası bulunan öğrencilerin soruşturmalar kapsamında ifadelerine başvuruldu.

Hazırlanan iddianamede, ifadesine başvurulan FETÖ'ye ait Irmak Öğrenci Yurdunda kalan M.F.B., 3 bin 900 liralık borcunu ödediği, ancak senedinin geri verilmediğini bildirdi. İddianamede yer alan öğrenci M.F.B.'nin anlattıkları şöyle:

"Yurt yetkililerinden, bu insanlardan zarar gelmez, imha ederler diye düşündüğüm için istemedim. Onlar da beni arayıp 'gel senedini al' demediler. Yurtta kaldığım süre içerisinde her haftanın pazartesi ya da cuma akşamları 'büyük abi' olarak nitelendirilen bir kişi gelip yurdun büyük konferans salonunda sohbet yapıyordu. Sohbeti veren abi Fethullah Gülen kitabı okur, bu kitap üzerinden yorum yapardı. Sürekli Fethullah Gülen propagandası yapılır, vaazları izletilir ve yorumlar üzerinden sohbet yapılırdı. Sohbet bitimine doğru bu büyük abi himmetlerden ve gazete aboneliğinden bahsederdi. Yine bir gün ismini bilmediğim bir abi sohbetin sonunda Fethullah Gülen bize 'devlette adamımız olması gerek', hepimizin özellikle hukuk okuması gerektiğini, devlette bize hakim ve savcı lazım dediğini anlatmıştı. Yurtta kaldığım süre içerisinde ücretsiz olarak kaldığını bildiğim kimse olmadı."