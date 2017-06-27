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Teröristbaşı Gülen'in yeni kitabının adı FETÖ'cülere mesaj niteliğinde

FETÖ elebaşısı Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümüne kısa bir süre kala kitap yayınladı. Kitabın adı ve önsözü yine FETÖ'cülere mesaj niteliğinde.

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FETÖ’nün firari kilit isimlerinden Abdullah Aymaz, teröristbaşı Gülen’in yeni bir kitabının çıktığını duyurdu. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne ramak kala yayımlanan kitabın adı, “Bahar Neşidesi."
 
“BAHAR” İMASINI İLK DİLE GETİRENDİ
 
FETÖ'cü Abdullah Aymaz, Mart ayındaki köşesinde cezaevindeki FETÖ'cülerin baharın gelmesiyle birlikte serbest kalacağını ima eden bir yazı kaleme almıştı. Zaman Amerika’da yayımlanan “Bahar: Cihetsiz kuş sesleri” başlıklı yazısında Aymaz, itirafçı olanların ise zarar göreceğini ima etmişti.
 
FETÖ'cülerin kitabın görsellerini sosyal medyada paylaşmaya başladı.

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