Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Teröristbaşı Karayılan kayıpları gizlemek için 'Cesetleri yakın' talimatı verdi

Son 18 ayda 8 binden fazla teröristin etkisiz hale getirilmesi üzerine, Murat Karayılan telsizden örgüte, kayıpların gizlenmesi talimatını verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüğü kararlı operasyonlarla ağır darbe yiyen PKK çöküşe geçerken, örgütün Kandil'deki elebaşısı Murat Karayılan terörist grupların başındakilere telsizle talimat verdi: "Ne pahasına olursa olsun ölüleri gizleyin."
 
SÖZDE LİDER KADROSUNA AĞIR DARBE
 
Son 18 ay içinde 4 bin 570'i Afrin'de olmak üzere aralarında kırmızı listeden 10, mavi listeden 17, yeşil listeden 26, turuncu listeden 21 ve gri listeden 173 olmak üzere toplam 8 bin 249 terörist etkisiz hale getirildi. Bozguna uğrayan terör örgütünün Kandil'deki elebaşıları, terörist gruplar arasında yaşanan moral bozukluğunu önlemek için öldürülen teröristleri ve sayılarını gizleme kararı aldı.
 
CESETLERİ ORTADA BIRAKMAYIN
 
Kandil'deki örgüt elebaşısı Murat Karayılan'ın terörist grupların başındakilere telsizle talimat verip, "Ne pahasına olursa olsun ölülerin askerin eline geçmesine müsaade edilmeyecek. Kayıp bilgisi ROJ'a (Kandil ana telsiz) saha kanallarından (tüm teröristlerin dinleyebildiği el telsizleri) aktarılmayacak" dediği belirlendi. İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre; Karayılan operasyonlarda öldürülen teröristlerin cesetlerinin kaçırılarak saklanması emrini de verdi. Raporda örgütün Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı sırasında öldürülen teröristleri toplu çukurlara gömerek saklama taktiğini Türkiye sınırları içinde de yapma kararı aldığına yer verildi. Rapora göre geçen salı gecesi 'Rojhat' telsiz koduyla konuşan Murat Karayılan, Irak'ın kuzeyindeki ve Türkiye sınırındaki terörist gruplara şu talimatı verdi: "Size kesin talimatımdır. Sahanızdaki ölülerin askerin eline geçmesini önleyin. Gömün, uçurumdan atın, yakın, kaya oyuklarına sokun, taşların altına, mağaralara, ormanlık alanlara gömün. Cesetleri ortada bırakmayın."
(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

Dünyanın en komik hayvanları

Dünyanın en komik hayvanları

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

Rusya'nın 'Ratnik-3 suit' isimli zırhı tüm testlerden geçti

Rusya'nın 'Ratnik-3 suit' isimli zırhı tüm testlerden geçti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA