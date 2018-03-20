Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Teröristbaşı Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan'ın da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı

Mardin merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Mardin, İstanbul, Adana ve Muğla'da bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin eşbaşkanı Ömer Öcalan'ın da bulunduğu 21 kişiden 18'i gözaltına alındı.

Firari 3 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın ilk defa okuduğu Afrin şiiri ayakta alkışlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın ilk defa okuduğu Afrin şiiri ayakta alkışlandı

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA