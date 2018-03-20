Teröristbaşı Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan'ın da aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Mardin, İstanbul, Adana ve Muğla'da bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin eşbaşkanı Ömer Öcalan'ın da bulunduğu 21 kişiden 18'i gözaltına alındı.

Firari 3 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.