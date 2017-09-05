Teröristbaşının doktorundan rüyalı hazırlık talimatı: Ankara Ovası'nda savaş düzeni

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ terör örgütünün hain planları tek tek ortaya çıkıyor. FETÖ terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan KAYNAK Holding'in bilgisayarlarından adeta ihanetin belgeleri çıkıyor. İstanbul Mali Şube Polisleri Kaynak Holding'den elde edilen verileri satır satır inceliyor. Yapılan incelemelerde ise FETÖ'nün Amerika'daki ele başı Fetullah Gülen'in ceketinin üstünden tansiyon ölçen doktoru Kudret Ünal'ın örgüt üyelerine gönderdiği 'darbeye hazırlanın' maili ele geçirildi.

Sözde rüyayla şifreli talimat

Elebaşının doktoru Ünal tarafından TSK imamlarına darbe girişiminden 2 ay önce gönderilen mailde FETÖ'den tutuklanan Halit Dumankaya'nın gördüğü sözde rüya ile şifreli olarak darbeye hazırlanın talimatı veriliyor. Mailde "Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından himmet verdiği için tutuklanan Dumankaya Yönetim Kurulu Üyesi Halit Dumankaya'ya aittir" notu bulunuyor. Mailde rüya adı altında hazırlık talimatı şu ifadelerle veriliyor: "Yatsı namazından sonrası Halid bin Velid iki askeri atlı olarak cam kenarına geldiler. Benim için de beyaz eyerli bir at getirmişler. Halid bin Velid elini uzattı, parmaklıklardan geçerek ata bindim."

Ankara'da savaş düzeninde ordular var

Bir süre gökyüzünde atlarla dolaştığı anlatılan rüyada " Havada atlı olarak ilerlemeye başladık. Bir müddet sonra arkalarını dağa vermiş ve büyük ovada konuşlanmış bir ordu göründü. Ordunun arasında mavi beyaz bir çadır vardı. Bunlar kimin dedim, Sahabi ve şehitlerden oluşan bir ordu dediler.

Peygamberi alet ettiler

"Size yardım için geldik" dedi Halid bin Velid. Çadırda kim var dedim. Efendimiz (S.A.V.) var dediler. Burası neresi dedim, Ankara'nın girişi dediler. Bu arada oradaki birlikler savaş düzenine geçiyorlardı. Sonra tekrar atlı olarak odanın penceresine geldik ve yatağın üzerine geçtim. Rüya değil uyanıktım. Halit Bin Velid zırhlı ve siyah bir sarığı vardı başında." (Akşam)