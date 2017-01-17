Teröristin saklandığı yerle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Reina katliamcısı Özbek asıllı terörist Abdülgadir Masharipov, İstanbul Esenyurt'ta bir siteye düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristin kaldığı yerle ilgili dikkat çeken ayrıntı ise saldırganın dışarı çıkmadığı sürece yakalanma ihtimalinin çok düşük olması.
Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden Özbek asıllı terörist Abdülgadir Masharipov'un yakalandığı yerde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Olay yerinde bulunan 24 TV şef editörü Ömer Çağlak, yaptığı açıklamada teröristin seçtiği site 600-700 kişilik bir sitenin olduğu ve dışarı çıkılmadığı sürece saklanmak için seçilebilecek bir nokta olduğunu kaydetti.
MİT ve Emniyet'in yapmış olduğu operasyonun teröristi tamamen canlı ele geçirmek üzere kurgulandığı ortaya çıktı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.