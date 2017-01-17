Teröristin saklandığı yerle ilgili dikkat çeken ayrıntı

Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden Özbek asıllı terörist Abdülgadir Masharipov'un yakalandığı yerde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Olay yerinde bulunan 24 TV şef editörü Ömer Çağlak, yaptığı açıklamada teröristin seçtiği site 600-700 kişilik bir sitenin olduğu ve dışarı çıkılmadığı sürece saklanmak için seçilebilecek bir nokta olduğunu kaydetti.

MİT ve Emniyet'in yapmış olduğu operasyonun teröristi tamamen canlı ele geçirmek üzere kurgulandığı ortaya çıktı.