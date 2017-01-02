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Teröristin yeni fotoğrafı ortaya çıktı

İstanbul Ortaköy'de Reina katliamını gerçekleştiren teröristin fotoğrafları ortaya çıktı.

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Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlediği terör saldırısıyla 39 kişiyi öldüren 4!ü ağır 69 kişiyi yaralayan teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Teröristin Kırgız olma ihitmali üzerinde duruluyor. Soruşturmanın gizliliği sebebiyle polis sınırlı bilgi veriyor.

39 KİŞİ KATLEDİLMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere yılbaşı gecesi İstanbul'un ünlü gece kulübü Reina'ya terör saldırısı düzenlenmişti. İçeriye ateş ederek dalan terörist 39 kişiyi katletmişti. Terörist, saldırının ardından ise karışıklıktan yararlanarak olay yerinden kaçmıştı.

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