Teröristler Afrin şehir merkezinde araçları yakıyor
Terör örgütü YPG/PKK mensuplarının Afrin merkezde araçları ateşe verdiği anlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait insansız hava araçları (İHA) tarafından görüntülendi.
- AA
Genelkurmay Başkanlığı tarafından paylaşılan İHA görüntülerine, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çevresi kuşatılan Afrin şehir merkezinden sivillerin çıkışını engellemek isteyen teröristlerin, birer tanker, kamyon ve otomobili ateşe verdiği anlar yansıdı.
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