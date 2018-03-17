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Teröristler Afrin'in birçok noktasında araç ve evleri ateşe veriyor

YPG/PKK'lı teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında olumsuz algı oluşturmak amacıyla Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'in birçok noktasında araç ve binaları ateşe verdiği anlar, insansız hava aracıyla görüntülendi.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekatın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak mevzisi, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor.

TSK tarafından harekat alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılıyor.

Harekat kapsamında çevresi kuşatılan Afrin şehir merkezinden sivillerin çıkışını engellemek isteyen teröristler, TSK hakkında olumsuz algı oluşturmak ve kara propaganda yapmak amacıyla her türlü yola başvuruyor.

Teröristlerin bu kapsamda Afrin'in birçok noktasında araç ve binaları ateşe verdiği anlar, İHA'lar tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, çok sayıda teröristin kentin birçok noktasında yaktığı bina, tesis ve araçlar yer aldı.

Teröristlerin, "bunların TSK tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin uluslararası kamuoyunda algı yaratmak" amacıyla tanker, kamyon ve otomobilleri ateşe vermesinin ardından oluşan alevler ve duman bulutu görüntülere yansıdı.

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