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Tunceli'de çatışma! 3 askerler hastaneye kaldırıldı

Tunceli'de operasyon yapan askerlere, bir grup terör örgütü PKK mensubu saldırdı. Olay yerinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken yaralanan askerler Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü mensuplarına yönelik Pülümür ilçesi kırsalında operasyon yürüten İl Jandarma Komutanlığı timleri, bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.

Çıkan çatışmada 3 asker yaralandı. Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak ile bölgeye giderek bir süre operasyonu takip etti.

Sonel ve Çolak daha sonra söz konusu hastaneye gelip yaralı askerleri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Güvenlik güçleri, "kobra" tipi askeri helikopterlerle teröristlerin kaçış güzergahlarını ateş altına aldı.

Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki operasyon devam ediyor.

 

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