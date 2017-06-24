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Genelkurmay teslim alınan teröristlerin görüntüsünü paylaştı

Genelkurmay Başkanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği Siirt Herekol Dağı bölgesinde teslim alınan teröristlerin görüntülerini paylaştı.

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Siirt Herokol Dağında devam eden operasyonlarda güvenlik güçleri mağaralarda tonlarca malzeme ele geçirmişti. Mehmetçiğin yoğun mücadelesi sonucu çaresiz kalan teröristler teslim oldu. Teslim olan teröristlerin görüntüsü TSK tarafından paylaşıldı. 
 
 

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