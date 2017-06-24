Genelkurmay teslim alınan teröristlerin görüntüsünü paylaştı
Genelkurmay Başkanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği Siirt Herekol Dağı bölgesinde teslim alınan teröristlerin görüntülerini paylaştı.
- İHA
Siirt Herokol Dağında devam eden operasyonlarda güvenlik güçleri mağaralarda tonlarca malzeme ele geçirmişti. Mehmetçiğin yoğun mücadelesi sonucu çaresiz kalan teröristler teslim oldu. Teslim olan teröristlerin görüntüsü TSK tarafından paylaşıldı.
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