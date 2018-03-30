Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Teröristler taş ocağındaki iş makinesini yakıp araç çaldı

Hatay'ın Payas ilçesindeki taş ocağına gelen PKK'lı teröristler, bir iş makinesini yakarak işletmeye ait aracı çaldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çınarlık Yaylası'ndaki bir taş ocağına gelen terörist grup, çalışanları konteynere kapattı.

İşletmeden temin ettikleri mazotu iş makinesinin üzerine dökerek aracı ateşe veren teröristler, ardından taş ocağındaki gıda malzemeleri ile işçilerin ayakkabı gibi eşyalarını aldı.

Teröristler, işletmeye ait 06 AFC 733 plakalı hafif ticari aracı da gasbederek bölgeden uzaklaştı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgedeki incelemelerinin ardından operasyon başlattı.

Taş ocağı sorumlularından M.M, AA muhabirine, terör örgütü üyelerinin ellerinin silahlarla işletmeye geldiğini belirtti.

Teröristlerin işçileri konteynere kapatarak bir saat çıkmamalarını söylediklerini aktaran M.M, daha sonra ise kaçtıklarını anlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bakar mısınız? Dünyada 400 milyona yakın yetim bulunduğunu biliyor muydunuz?

Bakar mısınız? Dünyada 400 milyona yakın yetim bulunduğunu biliyor muydunuz?

İşte dünyanın en uzun yaşayan adamı

İşte dünyanın en uzun yaşayan adamı

UEFA açıkladı! Galatasaray...

UEFA açıkladı! Galatasaray...

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız

Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksınız

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA