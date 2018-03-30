Teröristler taş ocağındaki iş makinesini yakıp araç çaldı
Hatay'ın Payas ilçesindeki taş ocağına gelen PKK'lı teröristler, bir iş makinesini yakarak işletmeye ait aracı çaldı.
- AA
Çınarlık Yaylası'ndaki bir taş ocağına gelen terörist grup, çalışanları konteynere kapattı.
İşletmeden temin ettikleri mazotu iş makinesinin üzerine dökerek aracı ateşe veren teröristler, ardından taş ocağındaki gıda malzemeleri ile işçilerin ayakkabı gibi eşyalarını aldı.
Teröristler, işletmeye ait 06 AFC 733 plakalı hafif ticari aracı da gasbederek bölgeden uzaklaştı.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgedeki incelemelerinin ardından operasyon başlattı.
Taş ocağı sorumlularından M.M, AA muhabirine, terör örgütü üyelerinin ellerinin silahlarla işletmeye geldiğini belirtti.
Teröristlerin işçileri konteynere kapatarak bir saat çıkmamalarını söylediklerini aktaran M.M, daha sonra ise kaçtıklarını anlattı.
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