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Teröristler topların içerisine patlayıcı tuzaklamış

Mardin’in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından içerisine patlayıcı döşenen 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi.

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Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dargeçit ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evin bodrum katında yapılan aramada içerisine patlayıcı döşenmiş 3 piknik tüpü, bir yangın söndürme cihazı ve 6 voleybol topu ele geçirildi. 
 

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