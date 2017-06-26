Hakkari’de teröristlerden temizlenen bölgeye Mehmetçik dev Türk bayrağı açtı
Hakkari’nin 3 bin 200 rakımlı İkiyaka Dağları’nı PKK’lı teröristlerden temizleyen Mehmetçik, dev Türk Bayrağı açtı.
İkiyaka Dağları’nda, son günlerde PKK’ya büyük darbe vuran güvenlik güçleri, Sat gölleri bölgesinde kayalığın üzerine dev bir Türk Bayrağı açtı.
Türk Bayrağı önünde bayram namazı kılan Mehmetçik, daha sonra birbiriyle bayramlaşıp halay çekti.
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