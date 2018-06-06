Ağrı Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

<p> Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ağrı Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyon neticesinde 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir" denildi.</p> <p> </p>
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