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Ağrı Dağı'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında yapılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

  • İHA
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Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ağrı Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen operasyon neticesinde 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir" denildi.

 

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