Teröristleri Suriye'den Muğla'ya getiren 3 gemi personeli yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen operasyonda, Suriye'nin Lazkiye ilinden PKK'lı teröristleri deniz yoluyla getirdikleri belirlenen Suriye uyruklu 3 gemi personeli ile 1 terörist, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasın sonucu, PKK'lı teröristleri Lazkiye’den deniz yolu ile Muğla’ya getirdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 3 gemi personeli ile örgüt üyesi bir kişinin, Seydikemer ilçesinde oldukları belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

4 Ekim'de Seydikemer ilçesi yakınlarında yol kontrolünde 4 terörist ve 3 işbirlikçisi yakalanmış, bir gün sonra ise 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yetkililer, bu iki terörist grubunun birbirinden bağımsız hareket ettiğinin belirlendiği bilgisini vermişti.