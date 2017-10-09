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Teröristleri Suriye'den Muğla'ya getiren 3 gemi personeli yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen operasyonda, Lazkiye ilinden PKK'lı teröristleri deniz yoluyla getirdikleri belirlenen Suriye uyruklu 3 gemi personeli ile 1 terörist, gözaltına alındı.

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen operasyonda, Suriye'nin Lazkiye ilinden PKK'lı teröristleri deniz yoluyla getirdikleri belirlenen Suriye uyruklu 3 gemi personeli ile 1 terörist, gözaltına alındı.
 
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasın sonucu, PKK'lı teröristleri Lazkiye’den deniz yolu ile Muğla’ya getirdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 3 gemi personeli ile örgüt üyesi bir kişinin, Seydikemer ilçesinde oldukları belirlendi.
 
Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
 
4 Ekim'de Seydikemer ilçesi yakınlarında yol kontrolünde 4 terörist ve 3 işbirlikçisi yakalanmış, bir gün sonra ise 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yetkililer, bu iki terörist grubunun birbirinden bağımsız hareket ettiğinin belirlendiği bilgisini vermişti.

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