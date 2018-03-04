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Teröristlerin kaçış güzergahları bombardımana tutuldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Şeyh Hadid beldesinin çevresinde, teröristlerin kaçış güzergahları bombardımana tutuldu.

  • İHA
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Afrin'in batısında yer alan Şeyh Hadid belde merkezine sabah saatlerinden itibaren operasyon başlattı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonla Şeyh Hadid belde merkezi, terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlendi.

Operasyonlar günün ilerleyen saatlerinde Şeyh Hadid bölgesine bağlı çevre köylerde devam etti. Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) Erendi köyünde belirlediği terör hedefleri karadan ve havadan gerçekleştirilen bombardımanla imha edildi. F-16 savaş uçakları ve tankların vurduğu terör hedeflerinden yükselen duman Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki sınır köylerinden görüldü.

Belde dışında direnen teröristlerle TSK ve ÖSO güçleri arasında çatışma çıktı. Teröristlerin kaçış güzergahları topçu atışlarıyla hedef alınırken, bölgede zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Öte yandan, sıcak çatışmaya giren TSK ve ÖSO güçlerinin yaralanması durumuna karşı sınır köylerinde sağlık görevlileri ve ambulanslar hazır bekledi.

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