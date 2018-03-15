Teröristlerin kapattığı yerel meclisler Zeytin Dalı'yla yeniden açılıyor

AA ekibinin görüntülediği Afrin ilçe merkezine bağlı Anab köyünde, bölgenin teröristlerden arındırılmasıyla evlerine dönen ve sokakları dolduran köy halkı gündelik işlerine, alışverişe ve çalışmaya kaldıkları yerden devam ediyor.

Bölgenin huzura kavuşmasıyla çocuklar, uzun zaman sonra teröristlerin tehditlerinden kurtularak sokaklarda oyunlar oynuyor.

YPG/PKK'nın 2 yıl önce Anab'da kapattığı yerel meclisin, muhaliflerin kontrolündeki Azez'e sığınmak zorunda kalan üyeleri de bölgeye dönerek, köy halkına ekmek, temizlik ve su hizmetlerinin düzenle şekilde sağlanması konusunda tedbirler almaya başladı.

Muhaliflere bağlı Özgür Halep Yerel Meclisi üyeleri de Anab'ı ziyaret ederek, köyde yeniden açılan meclisin üyeleriyle görüştü.

Özgür Halep Yerel Meclisi üyesi Avukat Abdulgani Şobek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meclisin artık Afrin'de çalışmalara başladığını, Anab köyünün kurtarılmasının ardından halka yeniden hizmet vermeye geldiklerini anlattı.

Şobek, TSK ve ÖSO'nun gelmesinin üzerinden kısa süre geçmesine rağmen hayatın tamamen normal akışına döndüğünü ve insanların herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşmadığını belirtti. Köydeki sorunları yerinde tespit edip çözüme kavuşturmak için çalışmalarının süreceğini kaydeden Şobek, "Kaldığımız yerden göreve devam edeceğiz" dedi.

Anab'ın özgürlüğüne kavuşmasıyla bakkalını tekrar açan köy sakinlerinden Ali Alo, "Çatışmalar başladığında her yer kapalıydı. TSK ve ÖSO'nun gelmesini bekledik. Allah onlara hayır versin, TSK ve ÖSO köyü alınca dükkanımı tekrar açtık. Fırınlar çalışıyor, hayat normale döndü. Herhangi bir sorunumuz yok. Herkes işyerlerini yeniden açtı. Durumalar istikrarlı." dedi.

Alo, "Gördüğünüz gibi şu an burada her şey yolunda, insanlar iş yerlerini açtılar. İnsanlar sokaklarda dolaşıyor." diye konuştu.

- ÖSO fırınları ve su kuyularını aktif hale getirdi

ÖSO bünyesindeki Şam Cephesi'ne bağlı Üçüncü Kolordu'dan Yüzbaşı Ebu Hasan da, "Anab iki yıl aradan sonra teröristlerden temizlendi. Gördüğünüz gibi hayat normale döndü. İnşallah hayat önce olduğundan daha iyi bir seviyeye gelecek." dedi.

Ebu Hasan, "Burayı alır almaz insanlara gıda maddeleri dağıttık. Türkiyeli insani yardım kuruluşu İHH'ya çok teşekkür ederiz. Buradaki sivillere ekmek dağıtımı yaptılar. Fırınlar ve su kuyularını hemen aktif hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun kontrol altına aldığı bölge sayısı 198'ü köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 237'e ulaştı.

Afrin, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.