Teröristlerin tahrip ettiği camilerde yapılan tadilatın ardından çocuklar yeniden Kur'an öğreniyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör mağduru çocuklar, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi" sloganıyla kentin birçok camisinde açılan kurslarda Ku'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğreniyor.



Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından huzur ortamının sağlandığı ilçede başta PKK'lı teröristlerin saldırılarında tahrip olan ve yapılan onarımın ardından tekrar ibadete açılan 23 caminin de bulunduğu 174 camide Kur'an kursları açıldı.



Müftülük personellerince kurslara katılan yaklaşık 6 bin çocuğa Kur'an-ı Kerim okuma ve temel dini eğitim veriliyor.



İlgi gören kurslarda çocuklar, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşarken ders aralarında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.



İlçe Müftüsü Şakir Şahin, Güngör Mahallesi'ndeki Hz. Osman Camisi'nde ziyaret ettiği kursta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların camilere gitmesinin önemine işaret etti.



"Çocuk sesi camilere neşe kattı"



Çocukların sesinin hem camilere hem de Yüksekova'ya neşe kattığını dile getiren Şahin, "Bunu gittiğim her camide görüyorum, çocukların yüzlerindeki tebessümü, çocukların yüzlerindeki heyecanı ve öğrenme aşkını görüyorum. Kardeş cami sayesinde buraya birçok din görevlisi geldi. Çok güzel münasebetler kurduk. Burada bir bütünlük oluşturuldu. Biz doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle biriz, kardeşiz, beraberiz. Bunu da kardeş cami projemiz bize çok güzel bir şekilde hissettirdi." ifadelerini kullandı.



İlçede yatılı bir Kur'an kursunun yapılması için kolları sıvadıklarını söyleyen Şahin, bunun için Kaymakamlığın yer tesisi için gerekli çalışmayı yapacağını kaydetti.



13 yaşındaki İsmail Macit de Kur'an öğrenmenin güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Allah'ın emriyle Kur'an-ı Kerim'imizi okuyoruz burada. Elif Ba'dan başlayıp Kur'an'a geçiyoruz. Sabah camiye geliyoruz. Hocalarımız sayesinde dini bilgiler de öğreniyoruz. Çok mutluyuz." diye konuştu.