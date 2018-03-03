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Teröristlerle birlikte Türkiye'ye karşı savaşan 36 Esed milisi öldürüldü

TSK'nın Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD'ye ait terör mevzilerine yönelik hava bombardımanında teröristlerle birlikte Türkiye'ye karşı savaşan 36 Esed milisi öldü.

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TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin'in terör örgütü PKK/PYD'nin işgalinden kurtarılması için başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" tüm ittifak ve girişimlere karşı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Afrin'in ikinci belde merkezi Raco ve 5 köy ele geçirilirken TSK ve ÖSO birlikleri Cinderesi kuşatma altına almaya devam ediyor.

 

TSK ve ÖSO birlikleri karşısında ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/PYD'nin yardımına Esed güçleri koştu. Terör mevzilerinde PKK/PYD'li teröristlerin safında Türkiye ile çatışmaya giren Esed milisleri bugün TSK karşısında büyük bir yıkıma uğradı. Teröristlere yardım için bölgeye giden 36 rejim askeri TSK'nın Afrin'e yönelik yaptığı hava bombardımanında öldü. Afrin'e gövde gösterisiyle giren 36 Esed askerinin cesetleri ambulanslara yüklenirken görüntülendi.

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