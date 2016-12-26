Terörle mücadele 'yaz-kış' demeden sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği, sığınaklar içerisinde yaşam malzemeleri ve örgütsel posterler ele geçirildi.
- ANKARA (AA)
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, 10'uncu Komando Tugay Komutanlığınca 18-24 Aralık'ta Emek Mahallesi bölgesinde "Şehit Piyade Uzman Çavuş Ethem Hacımahmutoğlu-38 Operasyonu" gerçekleştirildi.Operasyon bölgesinde yapılan arazi taraması ve ev aramalarında, 4 ruhsatsız av tüfeği, farklı noktalarda tespit edilen sığınaklarda çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel posterler ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda av tüfekleri muhafaza altına alındı, sığınaklar içindekilerle imha edildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, zor ve çetin koşullarda, vatandaşların güvenliğini sağlamak, devletin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla "gece-gündüz", "yaz-kış" demeden üstün cesaret ve fedakarlıkla operasyonlarına devam ettiği belirtildi.
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